Primo Appuntamento | 6^ puntata del 15 febbraio | padre e figlia in cerca dell' amore

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Quella del 152022 sarà unaimperdibile di. Flavio Montrucchio interagirà con diverse persone, tra cui anche con Eddio e suaJessica. Entrambi si presenteranno al ristorante romano al fine di conoscere dei potenziali partner. Ci sarà spazio anche per l'tra giovani ragazze e tra adulti. Anticipazioni, le prime due coppie Manuela, 33 anni di Brindisi, sarà la prima a presentarsi al ristorante Geco. La donna racconterà di essere una Store Manager e di amare molto lo shopping e stare in compagnia dei suoi amici. Dopo quattro anni di singletudine, la donna si mostrerà pronta a vivere una nuova relazione e per lei si presenterà il napoletano Claudio, di 37 anni, avvocato e che vive ancora ...

Advertising

Eurosport_IT : OTTO SU OTTO, e non è ancora finita...! ???????? L'Italia del curling continua a sognare grazie a Stefania Constantini… - givemelove_24 : RT @tortellinigay: e quando avremo il primo appuntamento di simone e manuel allora cosa - mancinimanu : RT @FondazBrodolini: A partire da domani Fondazione Brodolini, in partnership con GEDI Digital, curerà 8 webinar aperti a tutti sul futuro… - sogniappesi____ : RT @tortellinigay: e quando avremo il primo appuntamento di simone e manuel allora cosa - sbronzodiriace_ : 'dove è stato il tuo primo appuntamento? quando?' - Mi ha invitato a bere una tisana a casa sua e lui “mentre raffr… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo Appuntamento

... a causa del turno di squalifica che entrambi devono scontare, ilper rosso diretto il ... Per il Italiano sta cercando di trovare una nuova quadratura del reparto, non solo per l'di ...Ilworkshop ha l'obiettivo di favorire una riflessione su comportamenti e abitudini durante ... Un secondosarà dedicato al linguaggio inclusivo, per far riflettere sul potere delle ...Il primo appuntamento è stato quello coni lavoratori della Tua nella sede in contrada Tordinia Per l’occasione si è svolta anche un’assemblea per fare il punto della questione trasporti nel teramano e ...Sport - Assemblea per un nome condiviso. Spuntano Casini e Alfano. Sul consigliere Blandini (Siae) pesa un conflitto di .... Che si esca da questa assemblea elettiva con un nuovo numero 1 è ...