Prime Video, svelato il trailer della serie su “Il Signore degli Anelli” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una delle serie tv più attese La saga de “Il Signore degli Anelli” rivive con la serie tv. Nelle ultime ore, Amazon Prime Video, su cui andrà in onda la serie ha svelato il primo trailer. Le immagini sono state condivise, in anteprima, nella notte, al 56esimo SuperBowl. La serie si basa sulla produzione di J.R.R. Tolkien ed è curata dagli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay. La data da segnare sul calendario è quella del 2 settembre. Il teaser trailer mostra alcuni dei personaggi (Elfi, Nani e Uomini) interpretati dall’ensamblecast della serie. Vengono mostrati anche alcuni dei luoghi che spaziano nell’Arda e che guideranno il pubblico in un viaggio ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una delletv più attese La saga de “Il” rivive con latv. Nelle ultime ore, Amazon, su cui andrà in onda lahail primo. Le immagini sono state condivise, in anteprima, nella notte, al 56esimo SuperBowl. Lasi basa sulla produzione di J.R.R. Tolkien ed è curata dagli showrunner J.D. Payne e Patrick McKay. La data da segnare sul calendario è quella del 2 settembre. Il teasermostra alcuni dei personaggi (Elfi, Nani e Uomini) interpretati dall’ensamblecast. Vengono mostrati anche alcuni dei luoghi che spaziano nell’Arda e che guideranno il pubblico in un viaggio ...

