Premio Nazionale Federico del Prete legalità Seconda edizione

Il 19 febbraio alle ore 16.00, presso il Palazzo Cascella di Aversa avrà luogo la Seconda edizione del Premio Nazionale "Federico Del Prete" dedicato alla memoria del sindacalista, medaglia d'oro al valor civile, ucciso il 18 febbraio 2002 per la sua azione di contrasto alla criminalità organizzata. Il prestigioso riconoscimento – ideato, fondato e presieduto dal figlio di Federico, il Cav. Gennaro Dott.Del Prete, presidente dell'associazione di promozione sociale "Memoriae" – nasce con l'intento di sollecitare la società civile nella lotta alle mafie e promuovere legalità e giustizia, attraverso la valorizzazione dell'arte e della cultura.

