Premier League: il riassunto della 25° giornata (Di lunedì 14 febbraio 2022) La 25° giornata di Premier League conferma la supremazia del Manchester City di Guardiola che vincendo in trasferta a Norwich sale a + 9 dai rivali del Liverpool che hanno vinto a Burnley (rete decisiva di Fabinho). In attesa del derby di Londra, rimandato a causa dell’impegno del Chelsea nel Mondiale del Club, il West Ham ha racimolato solo un punto e si posiziona al quarto posto, alle spalle proprio dei Blues. Gli Hammers infatti hanno solo pareggiato, grazie ad una rete di Dawson al 91?, contro il Leicester City. Dietro il West Ham il Manchester United di un Ronaldo sempre meno decisivo ha raccolto solo un pareggio dalla gara contro l’abbordabile Southampton. Il Tottenham di Conte invece ha person malamente in casa contro un Wolverhampton in grado di decidere il match in poco più di 20?. In fondo alla classifica rinascono ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 14 febbraio 2022) La 25°diconferma la supremazia del Manchester City di Guardiola che vincendo in trasferta a Norwich sale a + 9 dai rivali del Liverpool che hanno vinto a Burnley (rete decisiva di Fabinho). In attesa del derby di Londra, rimandato a causa dell’impegno del Chelsea nel Mondiale del Club, il West Ham ha racimolato solo un punto e si posiziona al quarto posto, alle spalle proprio dei Blues. Gli Hammers infatti hanno solo pareggiato, grazie ad una rete di Dawson al 91?, contro il Leicester City. Dietro il West Ham il Manchester United di un Ronaldo sempre meno decisivo ha raccolto solo un pareggio dalla gara contro l’abbordabile Southampton. Il Tottenham di Conte invece ha person malamente in casa contro un Wolverhampton in grado di decidere il match in poco più di 20?. In fondo alla classifica rinascono ...

