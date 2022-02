Premier League, giornata 25: altro tonfo del Tottenham (Di lunedì 14 febbraio 2022) Manchester City e Liverpool proseguono la loro marcia senza intoppi, il Chelsea riposa in campionato vincendo nel frattempo il Mondiale per Club. altro pari deludente del Manchester United e deludente prestazione del Tottenham che va ko in casa. Di seguito l’analisi della giornata 25 di Premier League. Premier League – giornata 25: Norwich-Man. City 0-4, Burnley-Liverpool 0-1 Una passeggiata di salute quella del Manchester City contro il Norwich. I Cityzens infatti non hanno difficoltà ad infliggere un pesante 4-0 a domicilio agli avversari venendo trascinati da un grande Sterling, autore di una tripletta. Di Foden l’altra segnatura dell’incontro. Non molla il Liverpool che espugna il campo del Burnley col minimo scarto. La vittoria che permette ai ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Manchester City e Liverpool proseguono la loro marcia senza intoppi, il Chelsea riposa in campionato vincendo nel frattempo il Mondiale per Club.pari deludente del Manchester United e deludente prestazione delche va ko in casa. Di seguito l’analisi della25 di25: Norwich-Man. City 0-4, Burnley-Liverpool 0-1 Una passeggiata di salute quella del Manchester City contro il Norwich. I Cityzens infatti non hanno difficoltà ad infliggere un pesante 4-0 a domicilio agli avversari venendo trascinati da un grande Sterling, autore di una tripletta. Di Foden l’altra segnatura dell’incontro. Non molla il Liverpool che espugna il campo del Burnley col minimo scarto. La vittoria che permette ai ...

Advertising

SkySport : Brentford, standing ovation per Eriksen al Community Stadium ? - ciromagliulo26 : RT @GattaMario3: Atalanta-Juve è stata sicuramente una bella partita. Buon ritmo , buon livello tecnico, una partita da Premier League Poi… - DiEttoredigio : RT @GattaMario3: Atalanta-Juve è stata sicuramente una bella partita. Buon ritmo , buon livello tecnico, una partita da Premier League Poi… - kegabutanakut : RT @Luke_Reformed: Adama: 2 Assist in 2 games in La Liga Also Adama: 0g+a in 18 months in Premier League - lastregabianca : RT @GattaMario3: Atalanta-Juve è stata sicuramente una bella partita. Buon ritmo , buon livello tecnico, una partita da Premier League Poi… -