Premier League – Eriksen presentato al pubblico del Brentford | VIDEO

Advertising

SkySport : Brentford, standing ovation per Eriksen al Community Stadium ? - tuttosport : #Bentancur nella bufera: lo scivolone in campo con il #Tottenham è virale ?? - sowmyasofia : Premier League: il riassunto della 25° giornata - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@premierleague - @ChrisEriksen8 presentato al pubblico del @BrentfordFC | #VIDEO - #PremierLeague #BrentfordFC #Brentfor… - PianetaMilan : .@premierleague - @ChrisEriksen8 presentato al pubblico del @BrentfordFC | #VIDEO - #PremierLeague #BrentfordFC… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier League

Come riporta ESPN, entrambi andranno in scadenza a giugno 2023 ed hanno già attirato l'interesse di alcuni club di, Liverpool e Manchester United.I Red Devils , nonostante il "triplo" cambio di allenatore, non stanno trovando i successi e le prestazioni che possano aiutare a salire tra le prime quattro di. Neppure con Rangnick ...Colpo esterno del Liverpool sul non facile campo del Burnley e i Reds provano a restare in scia al Manchester City capolista, distante nove punti ma con una partita in più. E’ Fabinho al 40’ a ...E’ ufficialmente crisi per il Tottenham di Antonio Conte, che incappa nella terza sconfitta consecutiva in campionato (non gli accadeva dai tempi dell’Atalanta in Serie A) e viene scavalcato in ...