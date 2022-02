Prelemi, la dolce dedica di Giulia per Pierpaolo: “Dopo un anno…” (FOTO) (Di lunedì 14 febbraio 2022) Prelemi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli celebrano l’amore: festeggiano il primo San Valentino fuori dal GFVIP Prelemi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli nelle ultime ore hanno scelto di festeggiare in anticipo il giorno più romantico dell’anno. In vista di San Valentino, 14 febbraio, Giulia e Pierpaolo sono andati a cena fuori nel noto ristornate di Alessandro Borghese per festeggiare l’amore. Giulia poichè questa sera sarà nuovamente impegnata con una nuova puntata del Grande Fratello Vip Party insieme a Gaia Zorzi, ha scelto di godersi il primo San Valentino con il suo Pierpaolo. I due gieffini si sono conosciuti proprio dentro la Casa del Grande Fratello Vip 5, e da quel giorno non si sono più lasciati. A ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 14 febbraio 2022)Salemi ePretelli celebrano l’amore: festeggiano il primo San Valentino fuori dal GFVIPSalemi ePretelli nelle ultime ore hanno scelto di festeggiare in anticipo il giorno più romantico dell’anno. In vista di San Valentino, 14 febbraio,sono andati a cena fuori nel noto ristornate di Alessandro Borghese per festeggiare l’amore.poichè questa sera sarà nuovamente impegnata con una nuova puntata del Grande Fratello Vip Party insieme a Gaia Zorzi, ha scelto di godersi il primo San Valentino con il suo. I due gieffini si sono conosciuti proprio dentro la Casa del Grande Fratello Vip 5, e da quel giorno non si sono più lasciati. A ...

