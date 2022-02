Pregliasco pensa a un futuro in politica? “Mai dire mai” (Video) (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb – Alla domanda su un ipotetico futuro in politica, Fabrizio Pregliasco risponde con il classico “mai dire mai”, come riporta Adnkronos. Pregliasco e la politica? “Mai dire mai”, dice il virologo Ai microfoni di Un giorno da pecora, il virologo star così risponde alla domanda su un eventuale futuro in politica. “Chi lo sa, non ci avevo davvero mai pensato, non ho idea, in questi casi si dice ‘mai dire mai’…”. Il docente della Statale di Milano si riferisce a una possibile candidatura alle elezioni politiche (“Se le chiedessero di candidarsi?”, chiedono i conduttori). Al minuto 21.00 del Video – che vi proponiamo qui – il passaggio descritto. Come Bassetti (e chissà se ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb – Alla domanda su un ipoteticoin, Fabriziorisponde con il classico “maimai”, come riporta Adnkronos.e la? “Maimai”, dice il virologo Ai microfoni di Un giorno da pecora, il virologo star così risponde alla domanda su un eventualein. “Chi lo sa, non ci avevo davvero maito, non ho idea, in questi casi si dice ‘maimai’…”. Il docente della Statale di Milano si riferisce a una possibile candidatura alle elezioni politiche (“Se le chiedessero di candidarsi?”, chiedono i conduttori). Al minuto 21.00 del– che vi proponiamo qui – il passaggio descritto. Come Bassetti (e chissà se ...

