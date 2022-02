Advertising

Gazzetta_it : Pozzovivo già pronto al debutto: comincia mercoledì in Spagna #ciclismo -

Ultime Notizie dalla rete : Pozzovivo già

La Gazzetta dello Sport

... team belga del World Tour che ha cominciatoa mettersi in evidenza anche nel 2022, vedi i recenti successi di Hirt in salita al Tour of Oman e Kristoff in Spagna. Eè pronto al debutto,...La proposta, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, sarebbe arrivata da una squadra belga che presentatre corridori azzurri come Pasqualon, Petilli e Rota: l'Intermarché Wanty Gobert.