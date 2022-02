Potere al popolo: nessuna malamovida, solo strumenti repressivi (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma – “Ma quale malamovida. Gualtieri e la Prefettura hanno in mente unicamente strumenti repressivi e di controllo per costringere i tanti giovani ad allontanarsi dai quartieri dove escono e svolgono la loro vita sociale. La risposta è unicamente muscolare”. Così gli attivisti di Potere al popolo in una nota. “Il fine non è la tutela dei giovani o degli abitanti- precisano- ma spingere verso una socialità a caro prezzo che veda i giovani affollare i locali più costosi e i loro quartieri invasi dai turisti. La città di Roma, per Gualtieri, deve essere vissuta da chi porta denaro e vuole assistere ad una messinscena, una vetrina che non lascia spazio a giovani e abitanti delle zone in via di gentrificazione.” “Non si comprende perché un giovane che passeggia per strada crei degrado, così come un ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma – “Ma quale. Gualtieri e la Prefettura hanno in mente unicamentee di controllo per costringere i tanti giovani ad allontanarsi dai quartieri dove escono e svolgono la loro vita sociale. La risposta è unicamente muscolare”. Così gli attivisti dialin una nota. “Il fine non è la tutela dei giovani o degli abitanti- precisano- ma spingere verso una socialità a caro prezzo che veda i giovani affollare i locali più costosi e i loro quartieri invasi dai turisti. La città di Roma, per Gualtieri, deve essere vissuta da chi porta denaro e vuole assistere ad una messinscena, una vetrina che non lascia spazio a giovani e abitanti delle zone in via di gentrificazione.” “Non si comprende perché un giovane che passeggia per strada crei degrado, così come un ...

