Polestar - Lo spot del Super Bowl punzecchia Volkswagen e Tesla - VIDEO

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Tra tutti gliche le Case automobilistiche hanno realizzato per il, tradizionale e importante vetrina per il mercato americano, lasi è distinta per l'originalità e lo spirito combattivo: anziché ingaggiarestar dai budget faraonici, ha puntato su un messaggio pubblicitario netto e minimalista, con chiari riferimenti ai concorrenti e alle loro promesse. "Zero compromessi", "non andremo su Marte". La, legata a Volvo (e quindi alla cinese Geely), è comparsa per la prima volta in assoluto nel più grande evento sportivo e televisivo statunitense. Nello(che potete vedere qui sopra), la Casa pubblicizza la berlina elettrica 2 e non va per il sottile: menziona infatti alcuni dei temi più caldi del settore, senza mai citare ...

