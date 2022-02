Più di 24milioni di malati cronici | ci vogliono “medicina d' iniziativa” | “follow up attivo” e valorizzare il ruolo dei professionisti della sanità

(Di lunedì 14 febbraio 2022) ( Pollenzo, 14 febbraio 2022 ) - Pollenzo, 14 febbraio 2022 – Su una popolazione residente in Italia di 51 milioni di persone con più di 18 anni di età, si può stimare che oltre 14 milioni presentino una patologia cronica, di questi 8,4 milioni siano ultra 65enni. Dopo i 65 anni e prima dei 75 piùmetà convive con una o più patologie croniche e questa quota aumenta fino ad interessare i ¾ degli ultra 85enni. Prima dei 55 anni la più frequente malattia cronica riguarda l'apparato respiratorio (6% degli adulti) e dopo i 55 anni aumentano le cardiopatie (30%) e verso gli 80 anni il diabete (20%). La prevalenza dei tumori raggiunge il suo valore massimo (15%) intorno agli 80 anni. I casi con eventi pregressi di ictus e ischemia cerebrale e insufficienza renale iniziano ad aumentare dopo i 70 anni, mentre la prevalenza delle malattie croniche del fegato non supera mai ...

Più di 24milioni di malati cronici, ci vogliono "medicina d'iniziativa", "follow up attivo" e valorizzare il ruolo…

