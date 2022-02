Pirelli Diablo Rosso IV Corsa | il nuovo pneumatico hypersport per moto

(Di lunedì 14 febbraio 2022)IVè unoad alte prestazioni che sposta ancora più in alto l'asticella della sportività della famiglia. Rappresenta la versione più spinta ...

Rosso IV Corsa è uno pneumatico hypersport ad alte prestazioni che sposta ancora più in alto l'asticella della sportività della famiglia Diablo Rosso. Rappresenta la versione più spinta della gamma. La famiglia Diablo Rosso, pensata per il segmento hypersport, vede l'arrivo di una novità: il nuovo Diablo Rosso IV Corsa. Le nuove gomme moto Pirelli Diablo Rosso IV Corsa avranno più aderenza e feeling di guida, con tecnologie derivate dalle corse.