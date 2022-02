Pietro Palumbo fidanzato Levante | ecco chi è il papà della sua bambina

Advertising

QdSit : #Levante mamma, il nome della piccola e chi è il papà - LuigiAnsaloni : Levante è diventata mamma: è nata la primogenita Alma Futura. Ad annunciarlo è stata la stessa cantautrice di Calta… - infoitcultura : Chi è il compagno di Levante Pietro Palumbo, papà di sua figlia - infoitcultura : È nata Alma Futura, la figlia di Levante e dell'avvocato palermitano Pietro Palumbo - zazoomblog : Levante ha partorito come si chiama la figlia. La prima foto e la dedica al compagno Pietro Palumbo: “Grazie” -… -

Ultime Notizie dalla rete : Pietro Palumbo

Il padre è, un avvocato siciliano che da circa due anni vive al fianco della cantante . Una storia vissuta sempre discretamente. In un'intervista Levante ha parlato di, ...LEVANTE È INCINTA: PRIMO FIGLIO DAL FIDANZATO/ Chi è la nuova fiamma La gravidanza, come raccontato in passato dalla cantautrice in una intervista a Sette , non è stata cercata, tanto ...E’ nata il 13 Febbraio la piccola che portava in grembo, frutto dell’amore con il compagno Pietro Palumbo. I due condividono la loro gioia per un’evento così emozionante tramite i social e ringraziano ...Leggi anche: Levante: chi è il fidanzato Pietro Palumbo? Lavoro, foto, Instagram Levante ha partorito la sua prima figlia: quando è nata? Levante ha partorito la sua prima figlia, nonostante la ...