Petrolio: venti di guerra spingono ancora prezzi, Brent sfiora 96 dollari (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. - (Adnkronos) - Le tensioni legate alla crisi ucraina continuano a spingere i prezzi dei prodotti energetici con la soglia dei 100 dollari al barile che sembra ormai a un passo, come dimostra l'andamento dei future sul Brent che nelle prime ore della giornata hanno sfiorato i 96 dollari e al momento si attestano a quota 95 (dopo le indicazioni giunte da Kiev sulla possibilità di mosse distensive verso Mosca). Quanto al Wti, guadagna al momento lo 0,70% con valori intorno ai 93,80 dollari al barile. Ma la corsa più forte è quella del Gas che viene tratatto intorno a 4,11 dollari, in aumento di circa il 4,30% rispetto alla precedente chiusura. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Roma, 14 feb. - (Adnkronos) - Le tensioni legate alla crisi ucraina continuano a spingere idei prodotti energetici con la soglia dei 100al barile che sembra ormai a un passo, come dimostra l'andamento dei future sulche nelle prime ore della giornata hannoto i 96e al momento si attestano a quota 95 (dopo le indicazioni giunte da Kiev sulla possibilità di mosse distensive verso Mosca). Quanto al Wti, guadagna al momento lo 0,70% con valori intorno ai 93,80al barile. Ma la corsa più forte è quella del Gas che viene tratatto intorno a 4,11, in aumento di circa il 4,30% rispetto alla precedente chiusura.

