Pensiero del giorno – Il passato (Di lunedì 14 febbraio 2022) Seguendo il corso di Joy Martina, sono stata stimolata a molte considerazioni. I video giornalieri di questa attraente signora, moglie di Roy Martina, hanno lo scopo di sviluppare l'Intuito Quantico. Per ottenerlo, dice Joy, è necessario sanare le ferite del passato. Questo concetto è così importante da essere affrontato da tutti i guaritori olistici. Il metodo dei coniugi Martina è basato sul raggiungimento dell'Intuito Quantico. L'intuito ha il significato di 'Sapere di sapere senza ragionamento conscio' cioè si conosce qualcosa senza riuscire a spiegarsi il perché. Per farsi guidare dall'intuito, la prima cosa da fare è lasciar andare il passato per sintonizzarsi su pensieri più elevati. E' importante in questo momento in cui viviamo con tanta rabbia e tanto stress. Se la Fisica quantistica dice che ognuno di noi è il creatore della propria realtà, ...

