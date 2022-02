Peng Shuai non è affatto libera | ecco la foto che inchioda il Governo cinese

fanpage : Peng Shuai è tutt'altro che libera. Nell'intervista rilasciata una settimana fa, il fotografo ha strategicamente sc… - Lucavad72 : RT @fanpage: Peng Shuai è tutt'altro che libera. Nell'intervista rilasciata una settimana fa, il fotografo ha strategicamente scattato la f… - Pall_Gonfiato : #PengShuai non è affatto libera: ecco la foto che inchioda il Governo cinese - Simona_Manzini : RT @fanpage: Peng Shuai è tutt'altro che libera. Nell'intervista rilasciata una settimana fa, il fotografo ha strategicamente scattato la f… - shineelite2 : RT @fanpage: Peng Shuai è tutt'altro che libera. Nell'intervista rilasciata una settimana fa, il fotografo ha strategicamente scattato la f… -

Pechino (AsiaNews) - La star del tennis cinese, che ha accusato l'ex vice premier Zhang Gaoli di abusi sessuali, è apparsa alle Olimpiadi invernali della capitale. Le autorità cinesi fanno di tutto per dimostrare la libertà di. La ...Il fervore nazionalistico sta ostacolando le Olimpiadi: la caduta della pattinatrice Zhu Yi e la gloria di Eileen Gu sui social della Cina Sullo stesso argomento: Disastro olimpico Caso, l'Equipe si presta alla propaganda di Pechino Guida intergalattica per capire il curling La Cina ha riempito la sua squadra olimpica di cittadini naturalizzati, ma ai cinesi piacciono solo ...Quando a inizio febbraio l’importante quotidiano L’Equipe ottenne e pubblicò un’intervista esclusiva con Peng Shuai l’impatto fu notevole. Il maggior portale sportivo a livello mondiale ...La settimana scorsa Peng Shuai è stata intervistata dall’Equipe, primo media non cinese a poter parlare con lei dopo la sua denuncia di violenza sessuale. Il fotografo del giornale ha volutamente ...