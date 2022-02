Penelope Cruz, la romantica dedica di Javier Bardem che tutte vorremmo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Javier Bardem e Penelope Cruz sono una delle poche coppie di Hollywood che resiste al trascorrere del tempo e che, anzi, dal tempo trascorso insieme ha saputo trarre forza e rinvigorimento. Lo dimostrano a ogni apparizione pubblica, quando i loro sguardi si incontrano sul red carpet tra una foto e l’altra e le loro mani si avvolgono e li avvolgono una accanto all’altro. Così è stato anche in occasione dei Goya, premi che rappresentano l’equivalente degli Oscar ma per il cinema spagnolo, in cui Bardem si è aggiudicato la statuetta come miglior attore protagonista per la sua interpretazione ne Il capo perfetto. I due non solo hanno calcato il tappeto rosso con la solita complicità che li contraddistingue, ma sono stati protagonisti anche di uno dei momenti più romantici degli ultimi anni. La ... Leggi su dilei (Di lunedì 14 febbraio 2022)sono una delle poche coppie di Hollywood che resiste al trascorrere del tempo e che, anzi, dal tempo trascorso insieme ha saputo trarre forza e rinvigorimento. Lo dimostrano a ogni apparizione pubblica, quando i loro sguardi si incontrano sul red carpet tra una foto e l’altra e le loro mani si avvolgono e li avvolgono una accanto all’altro. Così è stato anche in occasione dei Goya, premi che rappresentano l’equivalente degli Oscar ma per il cinema spagnolo, in cuisi è aggiudicato la statuetta come miglior attore protagonista per la sua interpretazione ne Il capo perfetto. I due non solo hanno calcato il tappeto rosso con la solita complicità che li contraddistingue, ma sono stati protagonisti anche di uno dei momenti più romantici degli ultimi anni. La ...

