Pelè, nuovo ricovero e ironia sui social: “Spero ci siano i popcorn per guardare il Super Bowl” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Pelè, un nuovo ricovero in ospedale a San Paolo. Il tre volte campione del mondo, dopo la rilevazione di un cancro al colon, effettua mensilmente cure ospedaliere, ironizzando sul suo stato di salute. La scorsa settimana ha postato una foto dal barbiere scrivendo “non mi trovate carino?” in merito alla rasatura dei suoi capelli. Ieri invece ha commentato simpaticamente sui social, prima dell’inizio del Super Bowl: “Amici, ormai mensilmente vado in ospedale per continuare con le cure, è la routine e Spero ci siano i popcorn per assistere al Super Bowl“. Pelè successivamente si è lasciato andare a qualche lamentela in merito all’amico Tom Brady, star del football americano, che non ha ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022), unin ospedale a San Paolo. Il tre volte campione del mondo, dopo la rilevazione di un cancro al colon, effettua mensilmente cure ospedaliere, ironizzando sul suo stato di salute. La scorsa settimana ha postato una foto dal barbiere scrivendo “non mi trovate carino?” in merito alla rasatura dei suoi capelli. Ieri invece ha commentato simpaticamente sui, prima dell’inizio del: “Amici, ormai mensilmente vado in ospedale per continuare con le cure, è la routine eciper assistere al“.successivamente si è lasciato andare a qualche lamentela in merito all’amico Tom Brady, star del football americano, che non ha ...

