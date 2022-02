Pelé di nuovo in ospedale: O Rei ricoverato per accertamenti dopo il tumore (Di lunedì 14 febbraio 2022) Pelé è stato costretto ad un nuovo ricovero in ospedale, la conferma è arrivata direttamente dall’ex calciatore brasiliano attraverso un post pubblicato sui profili social. “Amici, come sto facendo ormai mensilmente, vado in ospedale per continuare con le cure, è la routine e spero ci siano i popcorn per assistere al Super Bowl. Guarderò la partita anche se il mio amico Tom Brady non lo giocherà. Grazie per tutti i messaggi amorevoli”. E’ reduce dall’operazione presso l’ospedale israelita Albert Einstein di San Paolo per un tumore al colon. Poi è stato ricoverato in altre occasioni, anche per sottoporsi a chemioterapia. Adesso un nuovo controllo per verificare le condizioni di salute. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 14 febbraio 2022)è stato costretto ad unricovero in, la conferma è arrivata direttamente dall’ex calciatore brasiliano attraverso un post pubblicato sui profili social. “Amici, come sto facendo ormai mensilmente, vado inper continuare con le cure, è la routine e spero ci siano i popcorn per assistere al Super Bowl. Guarderò la partita anche se il mio amico Tom Brady non lo giocherà. Grazie per tutti i messaggi amorevoli”. E’ reduce dall’operazione presso l’israelita Albert Einstein di San Paolo per unal colon. Poi è statoin altre occasioni, anche per sottoporsi a chemioterapia. Adesso uncontrollo per verificare le condizioni di salute. L'articolo CalcioWeb.

