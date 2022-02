Pecorario Scanio | ' Sole e vento non costano niente | in Danimarca niente caro bollette perché hanno le rinnovabili'

Advertising

Macckman1 : RT @globalistIT: La nostra intervista all'ex ministro dell'ambiente che spiega come le lobby del nucleare e del gas stiano sfruttando i ven… - globalistIT : La nostra intervista all'ex ministro dell'ambiente che spiega come le lobby del nucleare e del gas stiano sfruttand… - fgareggia : CARO BOLLETTE? Per risolvere il problema Myrta Merlino riesuma l’ambientalista d’essay Alfonso Pecorario Scanio. S… -

Ultime Notizie dalla rete : Pecorario Scanio

Globalist.it

di Antonello Sette Pecoraro, venti di guerra fra Russia e Ucraina, gas che diventa un tesoro e i benpensanti nostrani che rimettono in discussione la transizione ecologica e auspicano trivellamenti sparsi, dal Tirreno all'...Alfonso Pecoraropromotore della vittoriosa campagna per la pizza come Patrimonio dell'Unesco e sostenitore del Made in Italy agroalimentare ha espresso soddisfazione per l'annuncio del Mipaaf della candidatura ...Sapere che il vento e il sole sono gratuiti non fa piacere a tutti coloro che lavorano nel mondo delle lobby, dice a SprayNews l’ex ministro dell’Ambiente. Una cosa vera l’ha detta in modo chiaro ...Jimmy Ghione si trova in compagnia di Alfonso Pecoraro Scanio e Loredana De Petris per celebrare la vittoria in Parlamento per l'inserimento della tutela dell'ambiente e della biodiversità in ...