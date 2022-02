Pechino 2022, pattinaggio di figura, CIO: “Se Valieva a medaglia niente cerimonia di premiazione” (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’esecutivo del CIO ha annunciato che se Kamila Valieva, pattinatrice di figura russa, dovesse conquistare una medaglia nel signolo femminile ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022, non ci sarà alcuna cerimonia di premiazione. La sentenza del TAS infatti, consentirà alla 15enne russa di continuare la sua partecipazione ai Giochi, nonostante una positività al doping riscontrata lo scorso dicembre. Nel prendere atto di questa decisione, il CIO ha ricordato che non si tratta di una sentenza nel merito della vicenda (“solo dopo il dovuto procedimento si potrà stabilire se ha violato il codice mondiale antidoping e vada sanzionata”). Dopo essersi consultato con i Comitati olimpici nazionali, l’Esecutivo del CIO ha annunciato quindi che non ci sarà la ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’esecutivo del CIO ha annunciato che se Kamila, pattinatrice dirussa, dovesse conquistare unanel signolo femminile ai Giochi Olimpici invernali di, non ci sarà alcunadi. La sentenza del TAS infatti, consentirà alla 15enne russa di continuare la sua partecipazione ai Giochi, nonostante una positività al doping riscontrata lo scorso dicembre. Nel prendere atto di questa decisione, il CIO ha ricordato che non si tratta di una sentenza nel merito della vicenda (“solo dopo il dovuto procedimento si potrà stabilire se ha violato il codice mondiale antidoping e vada sanzionata”). Dopo essersi consultato con i Comitati olimpici nazionali, l’Esecutivo del CIO ha annunciato quindi che non ci sarà la ...

Advertising

Eurosport_IT : Charlene Guignard e Marco Fabbri sono uno spettacolo! Ecco il programma che vale loro il quinto posto finale nella… - fattoquotidiano : Firenze, 79 a processo: anche l'uomo che per i pm è il leader del gruppo in Europa [Leggi di @StefanoVergine… - RaiSport : #Pechino2022 - Pattinaggio di Figura - #Kamila Valieva domani sarà in pista nel programma corto. Il CAS: 'Sospende… - Profilo3Marco : RT @repubblica: Erin Jackson, oro nero: 'Ma il ghiaccio mi fa paura' - sportface2016 : #Beijing2022,#CIO: 'Se #Valieva va a medaglia niente cerimonia di premiazione' #FigureSkating #GiochiOlimpici -