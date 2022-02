Pechino 2022, pattinaggio artistico: Guignard/Fabbri storico 5° posto, oro per la Francia (Di lunedì 14 febbraio 2022) Grande spettacolo e qualche bella sorpresa al Capital Indoor Stadium di Pechino per il libero della danza su ghiaccio in queste Olimpiadi di pattinaggio artistico. Anche se le posizioni del podio sembravano quasi decise dopo la danza ritmica di sabato sera, le coppie nelle posizioni alte della graduatoria si sono date grande battaglia sfoderando tutte le loro migliori prestazioni stagionali spingendosi a vicenda per una gara di altissimo livello. La medaglia d’oro è andata come previsto ai francesi Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron, dominatori del quadriennio e grandi favoriti della vigilia, che hanno sbaragliato il campo ottenendo punteggi irraggiungibili per i loro avversari in entrambi i segmenti di gara. Al secondo posto si sono classificati i campioni europei e mondiali in carica Victoria Sinitsina/Nikitra ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Grande spettacolo e qualche bella sorpresa al Capital Indoor Stadium diper il libero della danza su ghiaccio in queste Olimpiadi di. Anche se le posizioni del podio sembravano quasi decise dopo la danza ritmica di sabato sera, le coppie nelle posizioni alte della graduatoria si sono date grande battaglia sfoderando tutte le loro migliori prestazioni stagionali spingendosi a vicenda per una gara di altissimo livello. La medaglia d’oro è andata come previsto ai francesi Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron, dominatori del quadriennio e grandi favoriti della vigilia, che hanno sbaragliato il campo ottenendo punteggi irraggiungibili per i loro avversari in entrambi i segmenti di gara. Al secondosi sono classificati i campioni europei e mondiali in carica Victoria Sinitsina/Nikitra ...

