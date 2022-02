(Di lunedì 14 febbraio 2022) La fuoriclasse russa, 15 anni, star mondiale del pattinaggio artistico, candidata all’oro ai Giochi diè stata trovata positiva al doping. Ma domani gareggerà regolarmente. C’è l’impressione che molto prestodalla patinoire sulla quale incanta il mondo per i suoi meravigliosi salti, si ritroverà, senza averne colpa perché appare impossibile una somministrazione di medicine volontaria a 15 anni, sommersa da incartamenti che parlano di accuse, che forniranno controdeduzioni e che scriveranno motivazioni di condanne. Il primo round è andato a, un secco 2 a 0 a movimento olimpico e antidoping, ma l’impressione è che il suoproseguirà non solo nei mesi ma addirittura negli anni. Si preannunciano nuove puntate della ‘guerra sportiva’ tra Russia e ...

Advertising

Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Via libera del Tas, la 15enne pattinatrice russa Kamila Valieva può continuare a gareggiare alle Oli… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Sofia Goggia c'è: chiude la sua ultima prova in discesa libera alle Olimpiadi invernali col quarto t… - zazoomblog : Pechino 2022: Il caso Kamila Valieva - #Pechino #2022: #Kamila #Valieva - gaiacastoldi : RT @Eurosport_IT: Dove possiamo aspettarci altre medaglie azzurre? ???????? #HomeOfTheOlympics | #Beijing2022 | #Pechino2022 | #ItaliaTeam h… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

'Olimpiadi, il luogo dei sogni che albergano nel cuore dei bambini possono diventare realtà' ha scritto, aggiungendo poi: 'Non vorrei essere da nessun'altra parte al mondo se non qui a...L'oro sembra un discorso a due, molto più aperta invece la battaglia per il bronzo. Terza piazza momentanea per il russo Rostislav Gaitiukevich a 94 centesimi dalla vetta, ma alle sue spalle troviamo ...Nel frattempo, il punto olimpico con Mario Nicoliello da Pechino. L'1-1 è stato il risultato di entrambi i big match del fine settimana di Serie A: prima Napoli-Inter di sabato, poi Atalanta-Juve di ...le forze russe ammassate lungo i confini con l’Ucraina hanno raggiunto una grandezza tale che un’invasione del paese potrebbe avvenire prima della fine delle Olimpiadi invernali di Pechino.