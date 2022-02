Pechino 2022, Guignard-Fabbri: “Top-5 obiettivo centrato. Milano-Cortina? Vedremo” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Charlene Guignard e Marco Fabbri hanno conquistato uno storico quinto posto nella danza di pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Pechino 2022. Meglio di loro, nella storia azzurra, solamente Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio, terzi ai Giochi di Salt Lake City 2002, hanno fatto meglio di loro nella storia della danza italiana. I campioni italiani, dopo aver chiuso al settimo posto la rhythm dance, hanno recuperato due posizioni grazie ad un grandioso programma libero. “Oggi è stata difficile da gestire – hanno spiegato i pattinatori azzurri – perché l’Olimpiade è lunga e noi siamo qui dal 30 gennaio: ci siamo sempre allenati con giudici e pannello tecnico, quindi sempre con grande tensione. Abbiamo pattinato con il cuore e siamo felici di aver centrato la top 5, il nostro ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Charlenee Marcohanno conquistato uno storico quinto posto nella danza di pattinaggio di figura alle Olimpiadi di. Meglio di loro, nella storia azzurra, solamente Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio, terzi ai Giochi di Salt Lake City 2002, hanno fatto meglio di loro nella storia della danza italiana. I campioni italiani, dopo aver chiuso al settimo posto la rhythm dance, hanno recuperato due posizioni grazie ad un grandioso programma libero. “Oggi è stata difficile da gestire – hanno spiegato i pattinatori azzurri – perché l’Olimpiade è lunga e noi siamo qui dal 30 gennaio: ci siamo sempre allenati con giudici e pannello tecnico, quindi sempre con grande tensione. Abbiamo pattinato con il cuore e siamo felici di averla top 5, il nostro ...

