Pechino 2022 | Goggia | ' tutto sembrava andato in fumoinvece ci sono!'

Pechino 2022: Goggia, 'tutto sembrava andato in fumo...invece ci sono!' (Di lunedì 14 febbraio 2022) Pechino, 14 feb. - (Adnkronos) - "L'altro giorno, quando sono entrata in casetta per fare la ricognizione della prima prova, ho guardato quei cinque cerchi e la scritta di Pechino 2022: ho avuto un'esplosione di felicità nel cuore. É il mio sorriso al traguardo dopo questi due primi allenamenti in pista.. ed è la consapevolezza di essere esattamente dove vorrei essere!! Perché le Olimpiadi sono il posto dove ciascun atleta vorrebbe essere…. quel mio Sogno nel cuore sin da bambina! Domani partirò con il numero 13. Con il cuore che mi vola e la contentezza stampata in viso. Consapevole di aver dato tutto. Perché avrei dovuto esserci a prescindere, ma poi, con quella caduta, tutto sembrava andato in fumo … Invece:.. CI sono!! Grazie a Tutti voi ...

Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - Eurosport_IT : Charlene Guignard e Marco Fabbri sono uno spettacolo! Ecco il programma che vale loro il quinto posto finale nella… - fattoquotidiano : Firenze, 79 a processo: anche l'uomo che per i pm è il leader del gruppo in Europa [Leggi di @StefanoVergine… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: PECHINO 2022 | Il Comitato olimpico russo festeggia il via libera del Tas alla pattinatrice Kamila Valieva per continuare… - franco_sala : RT @petergomezblog: Olimpiadi di Pechino 2022, il dj giamaicano Benjamin Alexander arriva ultimo, ma sorride e chiede una birra. Ha imparat… -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022 Olimpiadi invernali 2022: i risultati di oggi 14 febbraio in diretta Curling maschile La nazionale maschile di curling dice addio al sogno medaglia ai Giochi Invernali di Pechino. Sul ghiaccio del National Acquatics Center gli azzurri incassano la quinta sconfitta in ...

Salto: oro a squadre all'Austria L'Austria vince la finale olimpica a squadre di salto con gli sci. Allo Zhangjiakou National Ski Jumping Centre, il quartetto formato da Stefan Kraft, Daniel Huber, Jan Hoerl e Manuel Fettner chiude ...

LIVE Pechino: curling, L'Italia si arrende al Canada. Lauzi fuori nel Big Air La Gazzetta dello Sport Gli azzurri dello slalom pronti a sgasare. Vinatzer: "Aspettative alte". Razzoli: "Mi trovo bene qui" Mercoledì l'ultima chance per il settore maschile italiano, almeno a livello di gare individuali, di una medaglia a Pechino 2022. Sala con qualche problema di schiena, "ma ora sto meglio". Lunedì 14 ...

