Pechino 2022, curling, Retornaz: “Siamo praticamente fuori, c’è molta frustrazione” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Joel Retornaz, skip dell’Italcurling maschile, parla dopo la sconfitta nel torneo contro il Canada che ha pregiudicato all’Italia la corsa alle semifinali: “Da un lato Siamo felici perché abbiamo giocato una gran partita contro di loro, specialmente all’inizio. Dall’altro lato è molto frustrante perché Siamo praticamente fuori dalla competizione. Ci sono ancora tre partite ma sappiamo che anche se le vinciamo potremmo non farcela. Non è rimasto molto da giocare, ma rappresentiamo il nostro Paese e daremo il massimo perché indosSiamo la giacca dell’Italia, vogliamo rendere tutti orgogliosi a casa. Daremo il massimo per vincere le prossime gare”. E in un momento in cui il curling italiano, grazie all’oro nel doppio misto, gode di rinnovata popolarità, ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Joel, skip dell’Italmaschile, parla dopo la sconfitta nel torneo contro il Canada che ha pregiudicato all’Italia la corsa alle semifinali: “Da un latofelici perché abbiamo giocato una gran partita contro di loro, specialmente all’inizio. Dall’altro lato è molto frustrante perchédalla competizione. Ci sono ancora tre partite ma sappiamo che anche se le vinciamo potremmo non farcela. Non è rimasto molto da giocare, ma rappresentiamo il nostro Paese e daremo il massimo perché indosla giacca dell’Italia, vogliamo rendere tutti orgogliosi a casa. Daremo il massimo per vincere le prossime gare”. E in un momento in cui ilitaliano, grazie all’oro nel doppio misto, gode di rinnovata popolarità, ...

Advertising

fattoquotidiano : Firenze, 79 a processo: anche l'uomo che per i pm è il leader del gruppo in Europa [Leggi di @StefanoVergine… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Sofia Goggia c'è: chiude la sua ultima prova in discesa libera alle Olimpiadi invernali col quarto t… - Gazzetta_it : All’#Olimpiade di Pechino quinti #Guignard e #Fabbri nella danza #Beijing2022 #olympics - CatelliRossella : FORZA SOFIA! Pechino, Sofia Goggia tra le prime in prova discesa libera - Pechino 2022 - ANSA - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Pechino 202214 febbraio in DIRETTA: a breve salto con gli sci e bob. Italia non ancora fuori nel cur… -