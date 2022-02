Pechino 2022 | curling | l’Italia cede anche al Canada | sfuma il sogno semifinale

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 febbraio 2022)gioca il primo tempo alla pari, poial. Nel match di round robin, valevole per il torneo maschile dei Giochi Olimpici invernali di, Joel Retornaz, Amos Mosaner, Simone Gonin e Sebastiano Arman cedono per 7-3 ai canadesi e di fatto abbandonano ildi potersi qualificare per le semifinali. A tre partite dalla fine del round robin gli azzurri hanno uno score di una vittoria e cinque sconfitte e, nella migliore delle ipotesi, possono chiudere a quattro vittorie e cinque sconfitte. Non basterà per finire tra le prime quattro. IL PROGRAMMA COMPLETO GLI ITALIANI IN GARA IL MEDAGLIERE I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Inizio di partita molto equilibrato con le due squadre che, nei primi quattro end, mettono a segno un punto a testa e si ritrovano alla fine ...