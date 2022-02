Pechino 2022, Canada-Svizzera in tv oggi: orario e streaming semifinale hockey femminile (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tutto pronto per Canada-Svizzera, prima semifinale di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Gara da dentro fuori: chi perde lotterà per il terzo gradino del podio, chi vince si giocherà l’oro. Da una parte le canadesi, dall’altra le elvetiche: chi accederà alla finalissima per il titolo olimpico? L’appuntamento è per le ore 5.10 italiane di lunedì 14 febbraio. Di seguito, le informazioni per seguire la gara in diretta tv e streaming. Pechino 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO Pechino 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tutto pronto per, primadisu ghiaccioalle Olimpiadi invernali di. Gara da dentro fuori: chi perde lotterà per il terzo gradino del podio, chi vince si giocherà l’oro. Da una parte le canadesi, dall’altra le elvetiche: chi accederà alla finalissima per il titolo olimpico? L’appuntamento è per le ore 5.10 italiane di lunedì 14 febbraio. Di seguito, le informazioni per seguire la gara in diretta tv e: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO IL MEDAGLIERE AGGIORNATO: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI ...

