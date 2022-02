Pechino 2022, a che ora gareggia Sofia Goggia? Orario e diretta tv della sua discesa (Di lunedì 14 febbraio 2022) Cresce l’attesa per la gara di Sofia Goggia alle Olimpiadi di Pechino 2022: a che ora gareggia l’azzurra? La bergamasca ha recuperato in tempi record dall’infortunio al ginocchio e ora vuole continuare a sognare nonostante la forma non ottimale. La discesa libera femminile è in programma nella notte italiana tra lunedì 14 e martedì 15 febbraio, alle ore 4:00. A rappresentare l’Italia ci saranno in gara anche Elena Curtoni e le sorelle Nadia e Nicol Delago. Sofia Goggia partirà con il pettorale numero 10 e dunque scatterà dal cancelletto di partenza intorno alle ore 4.20 italiane (a meno di interruzioni o rinvii). Di seguito le informazioni per seguire la gara. LA START LIST Pechino 2022, IL PROGRAMMA ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Cresce l’attesa per la gara dialle Olimpiadi di: a che oral’azzurra? La bergamasca ha recuperato in tempi record dall’infortunio al ginocchio e ora vuole continuare a sognare nonostante la forma non ottimale. Lalibera femminile è in programma nella notte italiana tra lunedì 14 e martedì 15 febbraio, alle ore 4:00. A rappresentare l’Italia ci saranno in gara anche Elena Curtoni e le sorelle Nadia e Nicol Delago.partirà con il pettorale numero 10 e dunque scatterà dal cancelletto di partenza intorno alle ore 4.20 italiane (a meno di interruzioni o rinvii). Di seguito le informazioni per seguire la gara. LA START LIST, IL PROGRAMMA ...

