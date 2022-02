Peacock da domani su Sky con il nuovo Bayside School e Bel-Air (Di lunedì 14 febbraio 2022) Peacock Sky e NBCUniversal annunciano oggi il lancio in Italia di Peacock, che continua così la sua espansione in Europa dopo essere già arrivato nel Regno Unito, in Irlanda, Germania e Austria. Da domani, martedì 15 febbraio, tutti gli abbonati Sky e quelli NOW con Pass Entertainment potranno accedere ai contenuti di Peacock che sarà incluso nel loro abbonamento, con una proposta di produzioni originali televisive e cinematografiche internazionali targate NBCUniversal. «Siamo entusiasti di proseguire nell’espansione internazionale di Peacock con Sky in Italia, offrendo ai clienti l’accesso alle attesissime prime visioni dei Peacock Originals, tra cui Bel-Air e Joe vs Carole (serie basata sulla diatriba tra il tiger King ‘Joe Exotic’ e Carole Baskin che in Italia non è poi così ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 14 febbraio 2022)Sky e NBCUniversal annunciano oggi il lancio in Italia di, che continua così la sua espansione in Europa dopo essere già arrivato nel Regno Unito, in Irlanda, Germania e Austria. Da, martedì 15 febbraio, tutti gli abbonati Sky e quelli NOW con Pass Entertainment potranno accedere ai contenuti diche sarà incluso nel loro abbonamento, con una proposta di produzioni originali televisive e cinematografiche internazionali targate NBCUniversal. «Siamo entusiasti di proseguire nell’espansione internazionale dicon Sky in Italia, offrendo ai clienti l’accesso alle attesissime prime visioni deiOriginals, tra cui Bel-Air e Joe vs Carole (serie basata sulla diatriba tra il tiger King ‘Joe Exotic’ e Carole Baskin che in Italia non è poi così ...

Advertising

IlMist : Segnalo da domani 30 Rock e Parks and Recreation su Sky/Now TV, debutta la piattaforma Peacock - ultimenews24 : (Adnkronos) - Sky e Nbc Universal annunciano oggi il lancio in Italia di Peacock, che continua così la sua espansio… - infoitcultura : Sky lancia Peacock in Italia: ecco i titoli disponibili da domani, 15 febbraio, sulla nuova piattaforma - infoitcultura : Da domani i clienti Sky e NOW in Italia avranno accesso gratis a tutti i contenuti di Peacock - infoitcultura : Peacock arriva in Italia su Sky e Now, disponibile da domani -