Peacock arriva in Italia su Sky e Now, disponibile da domani (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Produzioni originali televisive e cinematografiche internazionali targate NbcUniversal L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Produzioni originali televisive e cinematografiche internazionali targate NbcUniversal L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

CIAfra73 : RT @Tele_nauta: Peacock arriva in Italia su Sky e NOW. Tutti i dettagli ufficiali dell'operazione - statodelsud : Peacock arriva in Italia: dal 15 febbraio nuovi programmi e film su Sky e Now - Pino__Merola : Peacock arriva in Italia: dal 15 febbraio nuovi programmi e film su Sky e Now - lucaglia : Peacock arriva in Italia su Sky e Now - Tv - ANSA - fabriziomico : RT @Tele_nauta: Peacock arriva in Italia su Sky e NOW. Tutti i dettagli ufficiali dell'operazione -