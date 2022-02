Patto Territoriale: ok al nuovo statuto. Farese e Cappa: “Nuove opportunità di sviluppo” (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Benevento – “Con l’approvazione in Consiglio Comunale oggi del nuovo statuto del Patto Territoriale della Provincia di Benevento intendiamo offrire una nuova opportunità di sviluppo all’economia del territorio”. Lo dichiarano in una nota congiunta l’assessore alle Società Partecipate del Comune di Benevento Attilio Cappa ed il presidente dell’omologa commissione consiliare Francesco Farese. “In seguito all’ok da parte del Consiglio – spiegano Cappa e Farese – oggi pomeriggio l’assemblea dei soci ha rinnovato la durata della società e l’adeguamento del suo assetto. Ciò consentirà al Patto Territoriale della Provincia di Benevento di partecipare con un ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minuti Benevento – “Con l’approvazione in Consiglio Comunale oggi deldeldella Provincia di Benevento intendiamo offrire una nuovadiall’economia del territorio”. Lo dichiarano in una nota congiunta l’assessore alle Società Partecipate del Comune di Benevento Attilioed il presidente dell’omologa commissione consiliare Francesco. “In seguito all’ok da parte del Consiglio – spiegano– oggi pomeriggio l’assemblea dei soci ha rinnovato la durata della società e l’adeguamento del suo assetto. Ciò consentirà aldella Provincia di Benevento di partecipare con un ...

