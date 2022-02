Pattinaggio artistico, Pechino 2022: oggi si decide il futuro di Kamila Valieva. L’orario della sentenza (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’ora della verità. oggi, lunedì 14 gennaio, il Tribunale Arbitrale Dello Sport (CAS) si pronuncerà sul caso di Kamila Valieva, fuoriclasse della Nazionale russa di Pattinaggio artistico che ha fallito un test antidoping lo scorso 25 dicembre, con conferma avvenuta proprio durante le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La sentenza, stando al comunicato ufficiale pubblicato dal CAS, verrà emessa intorno alle 14:00 locali, quindi alle 07:00 italiane. L’udienza, svoltasi la sera del 13 febbraio, ha avuto una durata di oltre sei ore e, stando a quanto riportato dai media russi, ha visto coinvolta anche la diretta interessata che avrebbe testimoniato in prima persona. Va precisato che il giudizio odierno ricadrà ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’oraverità., lunedì 14 gennaio, il Tribunale Arbitrale Dello Sport (CAS) si pronuncerà sul caso di, fuoriclasseNazionale russa diche ha fallito un test antidoping lo scorso 25 dicembre, con conferma avvenuta proprio durante le Olimpiadi Invernali di. La, stando al comunicato ufficiale pubblicato dal CAS, verrà emessa intorno alle 14:00 locali, quindi alle 07:00 italiane. L’udienza, svoltasi la sera del 13 febbraio, ha avuto una durata di oltre sei ore e, stando a quanto riportato dai media russi, ha visto coinvolta anche la diretta interessata che avrebbe testimoniato in prima persona. Va precisato che il giudizio odierno ricadrà ...

