Pattinaggio artistico | entourage di Kamila Valieva sotto indagine La replica dell’allenatrice | “É pulita”

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Continua a tenere banco la caso. La pattinatrice russa è nell’occhio del ciclone ormai da cinque giorni per una sospetta positività al doping e ancora non ha le certezza di poter gareggiare domani. Intanto è stato reso noto che il suosubirà un’diretta dalla WADA (Agenzia Mondiale Antidoping), un procedimento automatico quando la persona coinvolta ha meno di 16 anni. Il CIO, nelle vesti del portavoce presidenziale Mark Adams,linea l’importanza di focalizzare le attenzioni sugli allenatori della giovane: “Questo è un processo che richiede costanza e stiamo continuando a lavorare. Abbiamo chiesto e vogliamo che la WADA indaghi sull’in questo caso”., Pechino 2022: oggi si decide il ...

Va precisato che il giudizio odierno ricadrà esclusivamente sull'imminente partecipazione della pattinatrice alla gara individuale , in partenza tra ventiquattro ore. La questione legata alla prova a ...- Tra circa 20 la free dance della danza sul ghiaccio, terza prova didi figura ai giochi Olimpici di Pechino 2022Continua a tenere banco la caso Kamila Valieva. La pattinatrice russa è nell’occhio del ciclone ormai da cinque giorni per una sospetta positività al doping e ancora non ha le certezza di poter ...Gli highlights e la sintesi del libero della danza su ghiaccio alle Olimpiadi di pattinaggio artistico. Charlene Guignard/Marco Fabbri, dopo il settimo posto nella danza ritmica, hanno regalato a loro ...