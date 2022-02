Parigi, uomo minaccia polizia e passanti con un coltello con la scritta Acab a Gare du Nord: gli agenti sparano e lo uccidono (Di lunedì 14 febbraio 2022) Questa mattina due poliziotti francesi hanno sparato e ucciso un uomo alla stazione ferroviaria Gare du Nord di Parigi. L’uomo, secondo quanto riferito, ha minacciato, attorno alle 7, alcuni agenti con un coltello con su scritto Acab – All cops are bastards, “i poliziotti sono tutti bastardi” – con un lama di circa 30 centimetri. Non ci sono comunque feriti tra gli agenti. A riferire la notizia è l’emittente televisiva BFM TV, mentre il ministro degli Interni Gérald Darmanin ha dichiarato che gli agenti “hanno utilizzato la loro arma per scongiurare ogni pericolo per sé e per i viaggiatori” e che l’uomo, armato, aveva minacciato una pattuglia della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Questa mattina due poliziotti francesi hanno sparato e ucciso unalla stazione ferroviariadudi. L’, secondo quanto riferito, hato, attorno alle 7, alcunicon uncon su scritto– All cops are bastards, “i poliziotti sono tutti bastardi” – con un lama di circa 30 centimetri. Non ci sono comunque feriti tra gli. A riferire la notizia è l’emittente televisiva BFM TV, mentre il ministro degli Interni Gérald Darmanin ha dichiarato che gli“hanno utilizzato la loro arma per scongiurare ogni pericolo per sé e per i viaggiatori” e che l’, armato, avevato una pattuglia della ...

