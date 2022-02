Pantani morto, 18 anni un tassista allo scoperto: "Chi ho portato al residence quella sera" (Di lunedì 14 febbraio 2022) Festa degli Innamorati ma anche giorno del ricordo: oggi, 14 febbraio, sono 18 anni dalla morte di Marco Pantani. Se nel giorno di San Valentino verrà commemorato in chiesa — alle 20 si terrà una messa nella chiesa di San Giacomo, sul porto canale di Cesenatico disegnato da Leonardo da Vinci — intanto la terza indagine sul Pirata prosegue. È stato già interrogato dai Carabinieri di Rimini, nei giorni scorsi, il tassista che aveva dichiarato di aver accompagnato due donne al residence “Le Rose” di Rimini, dove il 14 febbraio 2004 il campione di ciclismo fu trovato senza vita. tassista che avrebbe confermato l'episodio, ma le generalità delle due donne sono ancora tutte da confermare. Tutto di nuovo in discussione, dopo che nelle due precedenti sentenze il caso era stato archiviato come morte causata da ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Festa degli Innamorati ma anche giorno del ricordo: oggi, 14 febbraio, sono 18dalla morte di Marco. Se nel giorno di San Valentino verrà commemorato in chiesa — alle 20 si terrà una messa nella chiesa di San Giacomo, sul porto canale di Cesenatico disegnato da Leonardo da Vinci — intanto la terza indagine sul Pirata prosegue. È stato già interrogato dai Carabinieri di Rimini, nei giorni scorsi, ilche aveva dichiarato di aver accompagnato due donne al“Le Rose” di Rimini, dove il 14 febbraio 2004 il campione di ciclismo fu trovato senza vita.che avrebbe confermato l'episodio, ma le generalità delle due donne sono ancora tutte da confermare. Tutto di nuovo in discussione, dopo che nelle due precedenti sentenze il caso era stato archiviato come morte causata da ...

