Pallanuoto | World League Domani Italia - Slovacchia a Trieste

La Gazzetta dello Sport

Nel pazzo mondo degli sport acquatici, disorientati dalla schizofrenia della Fina, qualche certezza c'è: domani torna laLeague di, il Settebello ospita la Slovacchia, saranno tre punti facili per mettere in cassaforte la qualificazione ai quarti. Sin qui le certezze. Tutto il resto, è caos generato da ...Il ct azzurro Sandro Campagna: "Siamo una squadra in costruzione" ROMA - Il Settebello si rituffa inLeague e questa volta con la rosa più ampia. Un mese fa in Serbia aveva affrontato i bicampioni olimpici con sette "esordienti" rispetto all'Olimpiade e un gruppo ristretto a causa delle ...Il Settebello si rituffa in World League e questa volta con la rosa più ampia ... Pro Recco), Luca Damonte (Ferencvaros), Andrea Mladossich e Michele Mezzarobba (Pallanuoto Trieste), Gonzalo Oscar ...Sport - Ecco i convocati di Alessandro Campagna per la gara di Trieste contro la Slovacchia: Jacopo Alesiani, Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia. Francesco Condemi ...