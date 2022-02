Pallanuoto, World League 2022: gli azzurri convocati per il collegiale di Trieste (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Settebello torna nella World League 2022 e questa volta con una rosa più completa: ecco tutti i convocati. La Nazionale italiana di Pallanuoto ha già affrontato la Serbia, qualche mese fa, con un gruppo ristretto a causa della positività al Covid-19 di alcuni giocatori. Gli azzurri torneranno in vasca martedì 15 febbraio alle ore 19.00 a Trieste, presso il Centro Federale-Polo Natatorio “Bruno Bianchi”. I campioni del mondo di Gwangju 2019, guidati da Alessandro Campagna, affrontano la Slovacchia in un match decisivo per accedere alla fase finale nell’unico torneo mai vinto dal Settebello. CT CAMPAGNA – “Siamo una squadra in costruzione e stiamo subendo molto le variazioni del calendario internazionale – ha detto il Ct azzurro Sandro Campagna -. Questo ... Leggi su sportface (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Settebello torna nellae questa volta con una rosa più completa: ecco tutti i. La Nazionale italiana diha già affrontato la Serbia, qualche mese fa, con un gruppo ristretto a causa della positività al Covid-19 di alcuni giocatori. Glitorneranno in vasca martedì 15 febbraio alle ore 19.00 a, presso il Centro Federale-Polo Natatorio “Bruno Bianchi”. I campioni del mondo di Gwangju 2019, guidati da Alessandro Campagna, affrontano la Slovacchia in un match decisivo per accedere alla fase finale nell’unico torneo mai vinto dal Settebello. CT CAMPAGNA – “Siamo una squadra in costruzione e stiamo subendo molto le variazioni del calendario internazionale – ha detto il Ct azzurro Sandro Campagna -. Questo ...

Advertising

sportface2016 : #Pallanuoto, #WorldLeague 2022: ecco gli azzurri convocati dal Ct Campagna per il collegiale di Trieste - Giornaleditalia : #italpresssport Pallanuoto: World League. Domani Italia-Slovacchia a Trieste - RaiSport : ?? #WorldLeague: la vigilia di #ItaliaSlovacchia a Trieste Il ct azzurro Sandro Campagna: 'Siamo una squadra in cos… - Nuotomania : - Gazzetta_it : #Pallanuoto, il #Settebello a Trieste si rituffa in #WorldLeague -