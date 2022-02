Pallanuoto | Rari Salerno nella poule-scudetto Obiettivo-Euro Cup

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti: definiti i due gruppi della 2a fase del campionato, al via sabato 19 febbraio. La Federnuoto ne ha già diramato il calendario. Con la vittoria di sabato in casa della Lazio, laNantesha conquistato la qualificazione nel girone. A partire da sabato, dunque, la regular season di A1 maschile proseguirà con due gruppi da 7 squadre ciascuno. LaNantespotrà giovare le gara in casa regolarmente alla piscina Vitale dopo l’intervento alla caldaia. Girone– Pro Recco, Brescia, Trieste, Telimar, Ortigia, Savona eNantes. Il girone assegnerà i 4 posti per le semifinali playoff, più il 5° e 6° posto validi per lo spareggio ...