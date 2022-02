Oscar 2022: Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes conduttrici della serata (Di lunedì 14 febbraio 2022) La cerimonia di consegna dei premi Oscar 2022, in programma il 27 marzo, sembra verrà condotta da Regina Hall, Amy Schumer e Wanda Sykes. La cerimonia di premiazione degli Oscar 2022 sarà condotta da Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall che si occuperanno della serata in programma il 27 marzo su ABC. Il network americano sembra confermerà il nome delle star coinvolte durante la messa in onda di domani mattina della trasmissione Good Morning America. Gli organizzatori della serata della novantaquattresima edizione degli Academy Award non hanno voluto ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 14 febbraio 2022) La cerimonia di consegna dei premi, in programma il 27 marzo, sembra verrà condotta da, Amy. La cerimonia di premiazione deglisarà condotta da, Amyche si occuperannoin programma il 27 marzo su ABC. Il network americano sembra confermerà il nome delle star coinvolte durante la messa in onda di domani mattinatrasmissione Good Morning America. Gli organizzatorinovantaquattresima edizione degli Academy Award non hanno voluto ...

