Oroscopo Paolo Fox Leone domani 15 febbraio e tutti i segni | amore | lavoro e fortuna

L'Oroscopo di Paolo Fox del 15 febbraio per i nati sotto il segno del Leone vede giornate un po' tese, tra oggi e domani state affrontando delle tensioni, dei nervosismi dati dalla presenza di Mercurio e Luna che risultano essere un po' confusionari.Volete di più in amore, solo che siete convinti che avere tutto sia la soluzione! Siete un po' orgogliosi e chi vi sta accanto dovrebbe conoscervi bene al punto di rassicurarvi sulle vostre intenzioni. Ci vuole un po' di comprensione anche perché forse iniziate a sentirvi insoddisfatti e il bisogno di isolarti può diventare forte. Abbandonate l'orgoglio e cercate l'equilibrio per vivere al meglio tutti i rapporti che al momento sentite un po' conflittuali!

