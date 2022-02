Oroscopo Paolo Fox Gemelli domani 15 febbraio e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per domani 15 febbraio per i nati sotto il segno dei Gemelli vi consiglia di dedicarvi al lavoro da domani, perché alcune mosse che vorreste fare in questo momento sono molto rischiose, conviene attendere momenti migliori! Se avete tante idee non è necessario esporle subito, ci vuole attenzione nelle contrattazioni!Dalla giornata di ieri è tornato Mercurio favorevole ed è solo questione di tempo prima che possiate sfruttare al meglio la sua influenza! Soprattutto in amore e nelle relazioni potrete avere alcune soddisfazioni adesso che si avvicina la fine del mese. Non lasciate che i problemi o gli ostacoli vi tolgano il riposo, vi serve la massima lucidità per essere al massimo durante questo periodo. Leggi ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 febbraio 2022) L’diFox per15per i nati sotto il segno deivi consiglia di dedicarvi alda, perché alcune mosse che vorreste fare in questo momento sono molto rischiose, conviene attendere momenti migliori! Se avete tante idee non è necessario esporle subito, ci vuole attenzione nelle contrattazioni!Dalla giornata di ieri è tornato Mercurio favorevole ed è solo questione di tempo prima che possiate sfruttare al meglio la sua influenza! Soprattutto ine nelle relazioni potrete avere alcune soddisfazioni adesso che si avvicina la fine del mese. Non lasciate che i problemi o gli ostacoli vi tolgano il riposo, vi serve la massima lucidità per essere al massimo durante questo periodo. Leggi ...

