Oroscopo di Paolo Fox 15 febbraio: martedì positivo per amore e lavoro (Di lunedì 14 febbraio 2022) Ariete – In amore ora sì che si può ragionare, ma tutto andrà meglio da marzo quando Venere sarà con te. Sul lavoro, il momento è particolare, meglio evitare i conflitti! Toro – La Luna è dissonante e il cielo non promette grandi cose in amore: meglio mantenere la calma. Sul lavoro, sta per arrivare qualcosa di buono, soprattutto dal punto di vista economico. Cerca di valutare (e con calma) dei progetti! Gemelli – Bene l'amore, la Luna è dalla tua parte e i rapporti con i nati sotto il segno del Leone promettono grandi cose. Sul lavoro, c'è della confusione, ma il transito di Mercurio di aiuterà. Occhio, il weekend sarà importante, ma potresti anche prendere una decisione drastica! Cancro – Bene l'amore, ancora di più da marzo quando Venere sarà con te. Sul ...

