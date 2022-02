Ora è la Juventus di Allegri (Di lunedì 14 febbraio 2022) Atalanta e Juventus sono arrivate allo scontro diretto in momenti della stagione molto diversi. I bergamaschi, dopo i pareggi contro Inter e Lazio, avevano perso in casa in campionato contro il Cagliari e nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Alle sconfitte e a uno stato di forma che non sembrava eccezionale si era inoltre aggiunto l’infortunio di Zapata, che priverà i nerazzurri del centravanti titolare per diverso tempo. L’arrivo di Vlahovic, invece, ha invece regalato alla Juventus un rinnovato entusiasmo, oltre ovviamente ai due gol decisivi nelle vittorie contro Verona e Sassuolo, nel quarto di finale di Coppa Italia, aprendo nuove possibilità tattiche – diverse da quelle viste nella prima parte della stagione. Allegri ha quindi deciso di non abbandonare il tridente Vlahovic-Morata-Dybala lanciato contro il ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 14 febbraio 2022) Atalanta esono arrivate allo scontro diretto in momenti della stagione molto diversi. I bergamaschi, dopo i pareggi contro Inter e Lazio, avevano perso in casa in campionato contro il Cagliari e nel quarto di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Alle sconfitte e a uno stato di forma che non sembrava eccezionale si era inoltre aggiunto l’infortunio di Zapata, che priverà i nerazzurri del centravanti titolare per diverso tempo. L’arrivo di Vlahovic, invece, ha invece regalato allaun rinnovato entusiasmo, oltre ovviamente ai due gol decisivi nelle vittorie contro Verona e Sassuolo, nel quarto di finale di Coppa Italia, aprendo nuove possibilità tattiche – diverse da quelle viste nella prima parte della stagione.ha quindi deciso di non abbandonare il tridente Vlahovic-Morata-Dybala lanciato contro il ...

