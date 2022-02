Olimpiadi Pechino 2022, le speranze di medaglia dell’Italia nella seconda settimana (Di lunedì 14 febbraio 2022) La giornata odierna è stata di transizione per l’Italia alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: era noto come non esistesse alcuna chance di giocarsi un podio, sebbene Charlene Guignard e Matteo Fabbro siano stati formidabili nel conquistare una splendida ed insperata quinta posizione nella danza del pattinaggio di figura. Da domani sino a sabato 19 febbraio, tuttavia, la spedizione tricolore tornerà a poter contare su diverse frecce al proprio arco. LE speranze DI medaglia dell’Italia nella seconda settimana DELLE Olimpiadi MARTEDI’ 15 FEBBRAIO (2) La giornata più attesa per l’Italia. Sofia Goggia sogna di realizzare uno dei più grandi miracoli della storia del nostro sport. Con una lesione dei ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022) La giornata odierna è stata di transizione per l’Italia alleInvernali di: era noto come non esistesse alcuna chance di giocarsi un podio, sebbene Charlene Guignard e Matteo Fabbro siano stati formidabili nel conquistare una splendida ed insperata quinta posizionedanza del pattinaggio di figura. Da domani sino a sabato 19 febbraio, tuttavia, la spedizione tricolore tornerà a poter contare su diverse frecce al proprio arco. LEDIDELLEMARTEDI’ 15 FEBBRAIO (2) La giornata più attesa per l’Italia. Sofia Goggia sogna di realizzare uno dei più grandi miracoli della storia del nostro sport. Con una lesione dei ...

