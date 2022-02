Olimpiadi Pechino 2022, le speranze di medaglia dell’Italia. Borsino e percentuali martedì 15 febbraio (Di lunedì 14 febbraio 2022) speranze DI medaglia ITALIA Olimpiadi MARTEDI’ 15 febbraio SCI ALPINO Ore 4.00: discesa libera donne E’ Sofia Goggia contro tutti. Contro le avversarie, la sorte avversa, il destino che l’ha piegata, ma non spezzata. Meno di un mese dopo la drammatica caduta di Cortina, con un ginocchio malandato ed un recupero che ha dell’incredibile, eccola qui a giocarsi il sogno più grande. La sua presenza in gara cambia tutto, anche per le avversarie: la caratura ed il carisma della bergamasca incutono timore, obbligano a prendersi rischi maggiori. Le avversarie sono tante, soprattutto a causa di una pista piuttosto agevole dal punto di vista tecnico: le svizzere Corinne Suter, Joana Haehlen e Lara Gut-Behrami, le austriache Mirjam Puchner e Tamara Tippler, la ceca Ester Ledecka, la norvegese Ragnhild Mowinckel, già argento ... Leggi su oasport (Di lunedì 14 febbraio 2022)DIITALIAMARTEDI’ 15SCI ALPINO Ore 4.00: discesa libera donne E’ Sofia Goggia contro tutti. Contro le avversarie, la sorte avversa, il destino che l’ha piegata, ma non spezzata. Meno di un mese dopo la drammatica caduta di Cortina, con un ginocchio malandato ed un recupero che ha dell’incredibile, eccola qui a giocarsi il sogno più grande. La sua presenza in gara cambia tutto, anche per le avversarie: la caratura ed il carisma della bergamasca incutono timore, obbligano a prendersi rischi maggiori. Le avversarie sono tante, soprattutto a causa di una pista piuttosto agevole dal punto di vista tecnico: le svizzere Corinne Suter, Joana Haehlen e Lara Gut-Behrami, le austriache Mirjam Puchner e Tamara Tippler, la ceca Ester Ledecka, la norvegese Ragnhild Mowinckel, già argento ...

Advertising

Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Via libera del Tas, la 15enne pattinatrice russa Kamila Valieva può continuare a gareggiare alle Oli… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Sofia Goggia c'è: chiude la sua ultima prova in discesa libera alle Olimpiadi invernali col quarto t… - ArmLisi : RT @gayit: Pechino 2022, primo storico bacio gay in diretta tv a #Singapore. Il video è virale - RaiSport : RT @RaiPlay: ? Incantevoli, stupendi, meravigliosi. In una parola: BRAVI ?? ???? Guignard e Fabbri chiudono con uno storico 5° posto a #Bei… -