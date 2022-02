Olimpiadi invernali di Pechino, le gare e i risultati di oggi 14 febbraio: Goggia domani c’è. Il no di Brignone a Milano-Cortina, poi la retromarcia. Scoppia il caso Valieva (Di lunedì 14 febbraio 2022) Doping, la pattinatrice russa resta in gara, protestano Usa e Canada, applaude il Cremlino. Niente cerimonia in caso di un suo podio. Italia ko nel curling. Quinto posto per la coppia azzurra Guignard-Fabbri nel pattinaggio di figura Leggi su lastampa (Di lunedì 14 febbraio 2022) Doping, la pattinatrice russa resta in gara, protestano Usa e Canada, applaude il Cremlino. Niente cerimonia indi un suo podio. Italia ko nel curling. Quinto posto per la coppia azzurra Guignard-Fabbri nel pattinaggio di figura

Advertising

Eurosport_IT : Charlène Guignard e Marco Fabbri sono meravigliosi! ?? Gli azzurri chiudono la gara Olimpica con 205.07 punti raggi… - Coninews : PIETROOOOOOOO! ?? Con la seconda piazza ottenuta al photo finish Pietro #Sighel stacca il biglietto per la FINALE n… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Via libera del Tas, la 15enne pattinatrice russa Kamila Valieva può continuare a gareggiare alle Oli… - sportli26181512 : Spezia, Maggiore recupera e sarà nel cuore della mediana. Novità in attacco per i bianconeri: Spezia, Maggiore recu… - RobRe62 : RT @lifegate: La guerra in #Ucraina potrebbe scoppiare nel giro di pochi giorni. Thread ?? 1. Il consigliere per la Sicurezza nazionale deg… -