Olimpiadi invernali 2022: il medagliere aggiornato della competizione (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una classifica corta che potrebbe elevare qualsiasi delle concorrenti in queste Olimpiadi invernali 2022. Primeggia, fin qui, la Norvegia che ha conquistato ben 21 allori nel medagliere generale, di cui 9 sono ori. Dietro alla spedizione nordica si annidano Germania (8 ori e 14 medaglie totali) e USA (7 ori e 14 medaglie totali). Nella top 10 figurano Olanda, Svezia, Russia, Austria, Cina, Francia e l’Italia. I nostri atleti hanno portato a casa 2 ori, 5 argenti e 4 bronzi per un totale di 11 podi nelle varie discipline. L’affermazione più incredibile azzurra è arrivata, certamente, dal curling a squadre miste con la vittoria dell’alloro più scintillante. Olimpiadi invernali 2022: primeggia, per adesso, la Norvegia Ecco la situazione attuale aggiornata dopo le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Una classifica corta che potrebbe elevare qualsiasi delle concorrenti in queste. Primeggia, fin qui, la Norvegia che ha conquistato ben 21 allori nelgenerale, di cui 9 sono ori. Dietro alla spedizione nordica si annidano Germania (8 ori e 14 medaglie totali) e USA (7 ori e 14 medaglie totali). Nella top 10 figurano Olanda, Svezia, Russia, Austria, Cina, Francia e l’Italia. I nostri atleti hanno portato a casa 2 ori, 5 argenti e 4 bronzi per un totale di 11 podi nelle varie discipline. L’affermazione più incredibile azzurra è arrivata, certamente, dal curling a squadre miste con la vittoria dell’alloro più scintillante.: primeggia, per adesso, la Norvegia Ecco la situazione attuale aggiornata dopo le ...

Advertising

Coninews : PIETROOOOOOOO! ?? Con la seconda piazza ottenuta al photo finish Pietro #Sighel stacca il biglietto per la FINALE n… - Eurosport_IT : Federica Brignone non ha buone sensazioni, e su Milano-Cortina… ???? Per l’intervista completa ??… - ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - 19tiziana_67 : RT @RaiPlay: ?? È ARRIVATA ???? Prima vittoria Azzurra nel #Curling maschile, si continua a sognare! ?? La gara la trovi su #RaiPlay ? http… - ADM_assdemxmi : RT @Corriere: Goggia e la gara di stanotte: «Le gambe vanno». Come è riuscito il recupero record -