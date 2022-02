Olimpiadi e il caso Valieva, il Cio avverte: "Non sarà premiata" (Di lunedì 14 febbraio 2022) Riammessa in gara a Pechino 2022 dal tribunale sportivo ma, se dovesse vincere una medaglia, Kamila Valieva non verrà premiata. Doppio colpo di scena nel caso della 15enne campionessa russa di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Riammessa in gara a Pechino 2022 dal tribunale sportivo ma, se dovesse vincere una medaglia, Kamilanon verrà. Doppio colpo di scena neldella 15enne campionessa russa di ...

